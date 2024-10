Lettera43.it - Gerard Depardieu assente all’apertura del processo per «motivi di salute»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è aperto a Parigi il primonei confronti di. Il celebre attore 75enne, accusato di violenza sessuale e abusi, non era però presente in aula perdi. «È molto malato», ha spiegato a FranceInfo il suo legale Jérémie Assous. «Purtroppo i medici gli vietano di venire in aula». Stando alle dichiarazioni del suo avvocato, la star del cinema intende seriamente «esprimersi sui fatti contestati», tanto da chiedere un rinvio a data da destinarsi per permettergli di presenziare all’udienza. Nel frattempo diverse manifestanti si sono riunite fuori dal tribunale della capitale al grido di «Basta impunità» e «Vittime noi vi crediamo, stupratori vi vediamo». «Non sei l’orgoglio della Francia», hanno gridato alcune, riferendosi all’intervento del presidente Emmanuel Macron nel dicembre 2023 quando parlò di «caccia all’uomo» nei confronti del divo.