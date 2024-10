Formì, in 5mila per i The Kolors. Pienone di giovani e famiglie. Folla anche fuori dalle transenne (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri sera, il concerto dei The Kolors per ‘105 in the city’ ha trasformato un’ordinaria serata autunnale in un evento indimenticabile all’area commerciale di Formì, che ha festeggiato il suo primo compleanno. All’apertura dei varchi alle 17.30, si era già radunata una Folla di persone, composta principalmente da giovani e famiglie pronti a vivere una serata di musica e divertimento. I 4.900 biglietti, gratuiti per l’evento, sono andati sold out in pochi giorni. Prima dell’arrivo della band, i deejay hanno scaldato l’atmosfera con sonorità dance. Una volta calato il buio, il palco, allestito tra il locale Giustospirito e il bar QCorner, si è acceso di colori: ogni nota, accompagnata dai giochi di luce, ha avvolto il pubblico, che si è lasciato trasportare in questa sinfonia di suoni e chiaroscuri, cantando e ballando all’unisono. Ilrestodelcarlino.it - Formì, in 5mila per i The Kolors. Pienone di giovani e famiglie. Folla anche fuori dalle transenne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri sera, il concerto dei Theper ‘105 in the city’ ha trasformato un’ordinaria serata autunnale in un evento indimenticabile all’area commerciale di, che ha festeggiato il suo primo compleanno. All’apertura dei varchi alle 17.30, si era già radunata unadi persone, composta principalmente dapronti a vivere una serata di musica e divertimento. I 4.900 biglietti, gratuiti per l’evento, sono andati sold out in pochi giorni. Prima dell’arrivo della band, i deejay hanno scaldato l’atmosfera con sonorità dance. Una volta calato il buio, il palco, allestito tra il locale Giustospirito e il bar QCorner, si è acceso di colori: ogni nota, accompagnata dai giochi di luce, ha avvolto il pubblico, che si è lasciato trasportare in questa sinfonia di suoni e chiaroscuri, cantando e ballando all’unisono.

