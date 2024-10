Gaeta.it - Fondi straordinari per l’agricoltura: 112 milioni di euro per le imprese colpite dalla siccità

La crisi climatica continua a mettere in ginocchio il settore agricolo, specialmente nel Sud Italia e nelle isole maggiori. Un recente provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha accolto la richiesta di Francesco Lollobrigida, Ministro del, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di attivare un sostegno finanziario per le aziende agricole. Questo intervento prevede un cofinanziamento nazionale di 74,8di, sommandosi ai 37,4già stanziati dall'Unionepea. La disponibilità complessiva supera i 112, importanti per affrontare i danni subiti. La situazione delle aziende agricole Il settore agricolo italiano si trova ad affrontare difficoltà significative a causa delle alterazioni climatiche.