Eurogol di capitan Zeroli. Il Milan Futuro risorge

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilconquista la sua seconda vittoria stagionale, la prima lontano da casa, espugnando il “Renato Curi” di Perugia con un convincente 0-2. I baby rossoneri hanno dimostrato una straordinaria solidità difensiva e una prestazione di alto livello nonostante le pesanti assenze. Nel capoluogo umbro, i ragazzi di Bonera si sono presentati senza Hugo Cuenca, infortunato al polpaccio destro, Chaka Traorè, bloccato da un problema al ginocchio, e Andrea Bozzolan, ancora in fase di recupero da una distorsione alla caviglia (oltre agli squalificati Minotti, Ballo-Touré e Jimenez). A questi si è aggiunta l’assenza di Camarda, convocato in prima squadra da Fonseca. Eppure, nonostante le premesse poco incoraggianti,è riuscito a trovare il vantaggio grazie a un calcio di punizione battuto da Alesi: tiro deviato e imprendibile per Gemello.