Elenoire Casalegno: “Dopo una storia tossica, ho un nuovo amore”. È Matteo Pandini, portavoce di Salvini (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sarebbe Matteo Pandini, portavoce e capo dell’ufficio stampa del vicepremier leghista Matteo Salvini, il nuovo amore della showgirl Elenoire Casalegno. Lo rivela Dagospia. Casalegno ha rivelato di essere di nuovo fidanzata durante l’ultima puntata del programma tv Storie di donne al bivio week end, condotto da Monica Setta su Rai2. “Ho avuto un amore tossico, una relazione con un narcisista patologico e ne sono uscita”, ha raccontato: “Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione. Abbiamo iniziato scambiandoci sms e poi è scoppiato l’amore”. La showgirl, 48 anni, savonese, non ha voluto rivelare l’identità del nuovo partner ma si è lasciata sfuggire che di lavoro fa il giornalista e il suo nome di battesimo è Matteo. Tpi.it - Elenoire Casalegno: “Dopo una storia tossica, ho un nuovo amore”. È Matteo Pandini, portavoce di Salvini Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sarebbee capo dell’ufficio stampa del vicepremier leghista, ildella showgirl. Lo rivela Dagospia.ha rivelato di essere difidanzata durante l’ultima puntata del programma tv Storie di donne al bivio week end, condotto da Monica Setta su Rai2. “Ho avuto untossico, una relazione con un narcisista patologico e ne sono uscita”, ha raccontato: “Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione. Abbiamo iniziato scambiandoci sms e poi è scoppiato l’”. La showgirl, 48 anni, savonese, non ha voluto rivelare l’identità delpartner ma si è lasciata sfuggire che di lavoro fa il giornalista e il suo nome di battesimo è

Elenoire Casalegno: “Dopo una storia tossica, ho un nuovo amore”. È Matteo Pandini, portavoce di Salvini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non escludeva la possibilità di innamorarsi di nuovo, ma se fosse successo, Elenoire Casalegno voleva accanto a sé «un uomo veloce, uno a cui non devo spiegare nulla, perché non sono una traduttrice o ... (msn.com)

L'inviata de L'Isola dei Famosi ha rivelato a "Storie di donne al bivio" l'identità del suo nuovo compagno. Sarebbe il capo ufficio stampa di un noto politico. (libero.it)

Elenoire Casalegno ha trovato un nuovo fidanzato e lui è un grande amico di Matteo Salvini: i rumors sono iniziati a circolare qualche giorno fa e nelle ultime ore Dagospia ha rivelato l’identità dell ... (donnapop.it)

Chi è Alessandro Corso, fidanzato di Elenoire Casalegno? Tutto sul nuovo compagno della conduttrice e le sue relazion passate. (ilsussidiario.net)

Elenoire Casalegno è fidanzata con Matteo Pandini: ecco chi è il suo nuovo amore, più giovane di lei di qualche anno ... (dilei.it)