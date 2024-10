Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard, quanto dura la campagna? Quante ore servono per il platino e gli obiettivi?

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ladiAge: Theore sono necessarie per ottenere tutti i Trofei e glidel gioco, mettendo di conseguenza le mani sull’ambito Trofeo di(ovviamente su console PlayStation)? Grazie alla pubblicazione delle recensioni di Thescopriamo che la nuova opera di BioWare è contraddistinta da una longevità decisamente marcata, in grado di intrattenere i giocatori per oltre 50 ore per il semplice completamento della. Addentrandoci nello specifico della questione, la nuova avventura con protagonista Rook e compagni richiede circa 60 ore per poter essere completata in modo in modo più o meno completo, portando di conseguenza a termine anche le missioni secondarie.