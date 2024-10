Notizie.com - Dossieraggio, “leggi più severe” e “commissione di inchiesta subito”: cosa farà ora la politica per difendere i cittadini

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024): le reazioni dellaall’della Dda di Milano che ha fatto luce sulla rete di hacker. Mentre si sta allargando a dismisura l’sui dati rubati, la condanna all’unisono dellaitaliana. Il presuntoarriva fino al Quirinale, per i pm la banda di hacker avrebbe violato una mail del presidente della Repubblica Sergio Mattarella., “più” e “di”:ora laper(Ansa Foto) – notizie.comNel mirino anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa e suo figlio Geronimo. E Letizia Moratti, ai tempi delle regionali in Lombardia nel 2023, allo scopo di favorire la candidatura di Attilio Fontana. Il Pd ha chiesto che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento sulla situazione in via d’urgenza.