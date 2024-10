Cybersecurity perché tutti sono a rischio spionaggio | Bastano poche migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo politici e vip. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori privati posfinirci. E chi pensa che l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano sui dossier abusivi realizzati dalla società di sicurezza e investigazioni “Equalize Srl” di Enrico Pazzali sia una vicenda che ha a che fare soltanto con politica e gossip, si sbaglia. Gli atti dell’indagine, come scrive La Verità, hanno svelato le modalità con cui la società operava e alla quale avrebbero potuto rivolgersi. Non solo manager, ma anche liberi professionisti, commercianti, piccoli imprenditori. Per separazioni, divorzi, presunte corna, dipendenti infedeli.