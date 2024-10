Calciomercato.it - Conceicao incanta a San Siro: nuovo assist a Giuntoli per il futuro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo Yildiz: Franciscogrande protagonista in casa Juventus nello spettacolare 4-4 di Sancontro l’Inter La Juventus si aggrappa alle magie di Franciscoe Kenan Yildiz. Sono l’ex Porto e il baby turco gli uomini coperti in casa bianconero dopo il pirotecnico 4-4 contro l’Inter. Francisco(LaPresse) – Calciomercato.itYildiz ha spaccato la partita con il suo ingresso in campo nella ripresa e salvato Thiago Motta con una doppietta d’autore, rispondendo nel migliore dei modi all’esclusione iniziale. Linguaccia in onore dell’idolo Del Piero e Inter riacciuffata sul più bello, con Inzaghi e i nerazzurri che mangiano le mano per il doppio vantaggio sprecato nel secondo tempo.