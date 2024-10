Oasport.it - Ciclismo, Elia Viviani: “Voglio partecipare al Giro nel 2025. Ganna può puntare alla Sanremo, Milan..”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un altro anno di, almeno su strada, è andato in archivio. Si iniziano a tirare le somme e tra coloro che lo fanno c’è anche, che quest’anno si è messo in tasca la terza medaglia olimpica della propria carriera nell’americana su pista assieme a Simone Consonni. L’uomo della Ineos-Grenadiers, che ha il contratto vicinoscadenza, non sembra avere intenzione di voler appendere la bicicletta al chiodo. Stava iniziare a circolare la notizia, tramite Beppe Conti, chepotesse chiudere la propria carriera in quest’inverno per poter entrare nello staff di Marco Villa nella Nazionale disu pista in vista dei prossimi Giochi di Los Angeles. Ma per il momentovuole ancora correre. Lo ha lasciato intendere in una intervista a Bike Channel, in cui ha ancora delle ambizioni verso la strada: “Nelvorrei tornare a disputare ild’Italia.