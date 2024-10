Buca in strada, ciclista cade e viene poi investito da un’auto in transito. Tragedia solo sfiorata ma le sue condizioni sono gravi. Arriva l’eliambulanza. E’ successo a Velletri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ieri pomeriggio a, lungo via di Cori, nei pressi dell’incrocio con via Redina Ricci, dove un grave incidente ha coinvolto unamatore. L’uomo, che stava pedalando insieme ad un gruppo di amici per una tranquilla uscita domenicale, è statodamobile dopo essere caduto a causa di unapresente sulla carreggiata. Dinamica dell’Incidente L’incidente si è verificato intorno alle 15:00. Secondo le prime ricostruzioni, ilha perso il controllo della bicicletta a causa di una profondasull’asfalto,ndo violentemente a terra. Mentre cercava di rialzarsi, è stato travolto da un veicolo in, il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto, data l’improvvisa caduta.