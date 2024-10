Sport.quotidiano.net - Brescia-Spezia, le Rondinelle vogliono tornare a volare. Le probabili formazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Il calendario di serie B accelera e il, solo a poche ore dalla sconfitta patita a Cesena, è già chiamato ain campo per ospitare lo. Quella che si giocherà domani sera (martedì 29 ottobre alle 20.30) allo “Stadio Rigamonti” è una gara che si è fatta estremamente importante e delicata per le due contendenti. Entrambe non possono permettersi passi falsi e sono animate da stimoli di indubbio rilievo. Ledevono trovare la forza per rialzarsi da quella che in molti definiscono la “crisi” (una brusca frenata che ha fatto scila formazione biancazzurra dal terzo al nono posto, fuori dalla zona zona play off), mentre i liguri, che sono appena stati scavalcati dal Sassuolo ed ora navigano in terza posizione, devono riprendere a correre a pieno ritmo per tenere d’occhio le prime due poltrone che valgono la promozione diretta.