Auto trascinate dalla piena riaffiorano nel fiume Bormida a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte, in provincia di Savona, si risveglia dopo una notte di paura a causa dell'ondata di piena che ha provocato un'alluvione nel territorio. Nella mattinata di domenica 27 ottobre, tre carcasse di Auto capovolte sono riemerse nel letto del fiume Bormida, segno tangibile della forza della piena che le ha trascinate via durante la notte. Le conseguenze della piena L'evento si è verificato a seguito delle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore, causando un rapido innalzamento del livello del fiume. L'acqua ha superato gli argini in diversi punti, creando situazioni di emergenza per i residenti e danneggiando infrastrutture e veicoli. Le tre Auto riaffiorate nel letto del Bormida testimoniano la violenza con cui l'acqua si è abbattuta sulla cittadina ligure.

