Arrivano oltre 30 milioni di euro in Basilicata per combattere il dissesto idrogeologico

La Basilicata si prepara a ricevere un importante finanziamento di quasi 30 milioni di euro destinati a fronteggiare il dissesto idrogeologico, come annunciato dal viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava. Si tratta di una misura fondamentale per garantire la sicurezza dei territori lucani, che da tempo affrontano problematiche legate all'erosione costiera e ai rischi al suolo. Questi fondi rappresentano solo una parte di un piano più ampio per rendere la Regione in grado di gestire efficacemente le emergenze ambientali.