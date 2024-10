Antiqua Torna a Settimo Torinese: "I Luoghi dello Spirito” e “Concerto Theresia” propongono: Elia Vannini (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 9 novembre, alle 21.15, nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli di via Milano59, si terrà l’ultimo dei concerti che “Antiqua 2024” propone nella città di Settimo Torinese. Grazie al notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, all’impegno dell’Amministrazione Comunale Torinotoday.it - Antiqua Torna a Settimo Torinese: "I Luoghi dello Spirito” e “Concerto Theresia” propongono: Elia Vannini Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 9 novembre, alle 21.15, nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli di via Milano59, si terrà l’ultimo dei concerti che “2024” propone nella città di. Grazie al notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, all’impegno dell’Amministrazione Comunale

Antiqua Torna a Settimo Torinese: "I Luoghi dello Spirito” e “Concerto Theresia” propongono: Elia Vannini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 9 novembre, alle 21.15, nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli di via Milano59, si terrà l’ultimo dei concerti che “Antiqua 2024” propone nella città di Settimo Torinese. Grazie al notevole success ... (torinotoday.it)

Sabato 21 settembre, alle 21.15, nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli di via Milano 59 (Settimo Torinese - Torino), avrà luogo il terzo dei concerti che Antiqua 2024 propone nella città. (mentelocale.it)

Tragedia, nella tarda serata di domenica 13 ottobre 2024, in un appartamento di via Colle dell’Assietta a Settimo Torinese. Un uomo di 58 anni è morto dopo essere rimasto soffocato da un pezzo ... (torinotoday.it)

SETTIMO TORINESE. I carabinieri della tenenza di Settimo hanno scoperto un deposito clandestino utilizzato dalla criminalità organizzata. All’interno del garage in via Superga 32, proprio in ce ... (msn.com)

Lo Studio Alfieri è presente su territorio di Torino con un'Agenzia situata nelle località d Settimo T.se. Svolge il proprio lavoro utilizzando un metodo basato sulla semplicità e sulla chiarezza, ... (immobiliare.it)