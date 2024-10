Amici 24, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli, l'avvertimento a Nicolò: "La tua insegnante non ti valorizza" (VIDEO) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata del daytime di Amici 24 andata in onda su Canale5 oggi, lunedì 28 ottobre 2024, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono duramente scontrati e il professore ha avvertito l'allievo della speaker Nicolò. Comingsoon.it - Amici 24, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli, l'avvertimento a Nicolò: "La tua insegnante non ti valorizza" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata del daytime di24 andata in onda su Canale5 oggi, lunedì 28 ottobre 2024,si sono duramente scontrati e il professore ha avvertito l'allievo della speaker

Amici 24, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli, l'avvertimento a Nicolò: "La tua insegnante non ti valorizza" (VIDEO)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rudy Zerbi ha convocato Nicolò di Amici 24, cantante di Anna Pettinelli, e ha voluto metterlo in guardia sulla sua insegnante. (novella2000.it)

Acceso scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 24. Come si è visto nel daytime del 28 ottobre, i due professori hanno discusso animatamente per via di un allenamento che la prima ha ... (fanpage.it)

Nel daytime di oggi di Amici 24 il pomeridiano si trasforma in farsa Se con la scena di Teodora e Deborah Lettieri il pubblico di Canale 5 ha assistito ad un dramma forse un po’ esagerato lo spazio ... (lanostratv.it)

Tensione tra i professori Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 24, con un acceso confronto sulle metodologie didattiche che ha richiesto l'intervento della produzione per gestire la situazione. (ecodelcinema.com)

Rudy Zerbi attacca ancora una volta Anna Pettinelli, ma fa una figuraccia: ecco cos'è successo nel daytime di Amici L'articolo Amici 24, Zerbi pessimo con Pettinelli: interviene la produzione proviene ... (msn.com)