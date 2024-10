Game-experience.it - Acer presenta i nuovi laptop Swift Copilot+ con processori Intel Core Ultra (Serie 2)

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Isottili14 AI e16 AIPC, alimentati dai2), offrono una potenza IA NPU fino a 48 Trillioni di Operazioni al Secondo (TOPS) per gestire carichi di lavoro IA impegnativi. “IPC AI, con i potenti, stanno rivoluzionando la vita quotidiana”, afferma said James Lin, General Manager, Notebooks,Inc. “Glioffrono nuove esperienze IA, che aiutano a lavorare in modo più efficiente e ad aumentare la produttività a casa, a scuola e in ufficio.