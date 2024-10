Abusi sessuali sulla figlia minorenne della convivente, la mamma costretta ad assistere: arrestato 40enne (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel Catanese con l'accusa di aver abusato sessualmente della figlia minorenne della convivente, obbligando la donna ad assistere alle violenze. Il 40enne è stato fermato a Biancavilla e portato in carcere dalla Squadra mobile della Questura che ha indagato sul caso. Fanpage.it - Abusi sessuali sulla figlia minorenne della convivente, la mamma costretta ad assistere: arrestato 40enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di 40 anni è statonel Catanese con l'accusa di aver abusato sessualmente, obbligando la donna adalle violenze. Ilè stato fermato a Biancavilla e portato in carcere dalla Squadra mobileQuestura che ha indagato sul caso.

