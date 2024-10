Un giro d’affari illecito da oltre 3 milioni di euro nel mirino della Dda di Milano (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha avviato un’inchiesta approfondita su un gruppo di hacker accusati di aver accumulato profitti illeciti attraverso la creazione di dossier contenenti dati e informazioni riservate. Questo fascicolo, redatto dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, ha rivelato cifre impressionanti che evidenziano l’entità dell’operazione criminale. La società che ha generato la maggior parte dei profitti illeciti, la Equalize srl, ha incassato oltre 2,3 milioni di euro, contribuendo così a un ammontare totale di oltre 3,1 milioni di euro. Le attività illecite del gruppo di hacker Il gruppo di hacker che opera nel milanese, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe elaborato diverse attività illecite sfruttando informazioni private appartenenti a vari soggetti. Gaeta.it - Un giro d’affari illecito da oltre 3 milioni di euro nel mirino della Dda di Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione Distrettuale Antimafia diha avviato un’inchiesta approfondita su un gruppo di hacker accusati di aver accumulato profitti illeciti attraverso la creazione di dossier contenenti dati e informazioni riservate. Questo fascicolo, redatto dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, ha rivelato cifre impressionanti che evidenziano l’entità dell’operazione criminale. La società che ha generato la maggior parte dei profitti illeciti, la Equalize srl, ha incassato2,3di, contribuendo così a un ammontare totale di3,1di. Le attività illecite del gruppo di hacker Il gruppo di hacker che opera nel milanese, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe elaborato diverse attività illecite sfruttando informazioni private appartenenti a vari soggetti.

