Team Altamura-Juventus Next Gen oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Team Altamura-Juventus Next Gen, match valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. La vittoria contro il Latina ha permesso ai pugliesi padroni di casa di rialzare la testa dopo un periodo buio, ma con soli 10 punti la loro situazione è ancora a rischio. Peggio hanno fatto finora i bianconeri, fanalino di coda con 6 punti e reduci da 4 sconfitte consecutive. Team Altamura-Juventus Next Gen: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

