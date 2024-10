Biccy.it - Sonia Bruganelli ha lasciato Angelo Madonia? Le sue parole a Domenica In

(Di domenica 27 ottobre 2024)oggi pomeriggio è stata intervistata da Mara Venier aIn dove si è aperta e ha parlato di Ballando con le Stelle, Paolo Bonolis e della morte di suo padre. “Da quando è morto mio padre la mia vita è cambiata, è morto in cinque minuti. Aveva 70 anni. Non fumava, non beveva, una sera si è sentito male ha chiesto una camomilla a mia mamma, lei è andata a fargliela e quando è tornata lui non c’era più, era morto”.: “Io cattiva in tv come personaggio” “In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di essere all’altezza di ricoprire il ruolo che avevo” – ha continuato– “Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito. Sono stata, forse, per tanto tempo un tramite per arrivare. E molte persone accanto a lui mi hanno usata dicendo ‘ha detto’ / ‘ha fatto’.