Siamo entrati nel gruppo Telegram dove vendono patenti di guida: in listino anche permessi di soggiorno (Di domenica 27 ottobre 2024) La patente di guida a 1.200 euro. La carta di identità allo stesso prezzo. Il passaporto a 1.500 euro. I permessi di soggiorno a 1.700 euro. Nel gruppo Telegram in cui Siamo entrati il listino prezzi dei documenti falsi è a disposizione di tutti. Ne abbiamo parlato anche con Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Unasca: "Conosciamo bene il fenomeno". Fanpage.it - Siamo entrati nel gruppo Telegram dove vendono patenti di guida: in listino anche permessi di soggiorno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La patente dia 1.200 euro. La carta di identità allo stesso prezzo. Il passaporto a 1.500 euro. Idia 1.700 euro. Nelin cuiilprezzi dei documenti falsi è a disposizione di tutti. Ne abbiamo parlatocon Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Unasca: "Conosciamo bene il fenomeno".

