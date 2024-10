Regione, riparte la caccia per la sorveglianza della razza suina selvatica (Di domenica 27 ottobre 2024) Il commissario straordinario alla Peste suina africana Giovanni Filippini, ha firmato la deroga che consentirà la riapertura della caccia al cinghiale in Calabria, con l'obiettivo di rafforzare il controllo della popolazione di suini selvatici e contenere così i rischi legati alla diffusione Reggiotoday.it - Regione, riparte la caccia per la sorveglianza della razza suina selvatica Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il commissario straordinario alla Pesteafricana Giovanni Filippini, ha firmato la deroga che consentirà la riaperturaal cinghiale in Calabria, con l'obiettivo di rafforzare il controllopopolazione di suini selvatici e contenere così i rischi legati alla diffusione

