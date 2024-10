Premier League, i risultati della 9ª giornata: United ancora ko, bene il Chelsea, tra Arsenal e Liverpool sorride… (Di domenica 27 ottobre 2024) Premier League, i risultati della nona giornata: ancora ko lo United, bene il Chelsea, Liverpool e Arsenal fanno felice il City Si è conclusa la 9ª giornata di Premier League con il big match tra Arsenal e Liverpool, finito 2-2 e che favorisce il Manchester City, che rimane così in vetta a +1 dai Reds, Calcionews24.com - Premier League, i risultati della 9ª giornata: United ancora ko, bene il Chelsea, tra Arsenal e Liverpool sorride… Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024), inonako loilfanno felice il City Si è conclusa la 9ªdicon il big match tra, finito 2-2 e che favorisce il Manchester City, che rimane così in vetta a +1 dai Reds,

