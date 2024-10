Oasport.it - Per Bagnaia decisivo il GP di Malesia. Pista gradita anche a Bastianini, meno a Martin

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si accende la volata finale per il titolo in MotoGP tra Jorgee Francesco, separati da 17 punti in favore del pilota spagnolo quando mancano due tappe al termine della stagione 2024. Dopo la Thailandia, il circus del Motomondiale si trasferirà nei prossimi giorni a Sepang per il Gran Premio della, mentre l’ultimo atto si svolgerà come di consueto a Valencia. Archiviato il round di Buriram, Pecco non è più padrone del suo destino e dovrà sperarein un mezzo passo falso diator per completare la rimonta in classifica e conquistare il terzo Mondiale consecutivo nella classe regina., arrivando sempre secondo alle spalle dinelle ultime quattro mdell’anno (due Sprint e due gare lunghe), vincerebbe infatti il campionato per un punto.