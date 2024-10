Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle sola contro pali e arbitri: Brixen vince 24-31 (Di domenica 27 ottobre 2024) I ragazzi di Guidotti lottano a viso aperto con i vice-campioni d’Italia, ma alcune decisioni arbitrali discutibili influenzano il match Chiaravalle, 27 ottobre 2024 – Il Brixen vince, la Publiesse Chiaravalle mastica amaro. Per tanti motivi. L’ottavo turno della Serie A Gold vede la formazione di Bressanone imporsi 24-31 al PalaSport di Chiaravalle. Premiato il cinismo degli ospiti: solidi dietro, esperti e trascinati dallo strapotere fisico di De Oliveira, autore di 10 gol. I biancoblu, privi di Hammouda (squalificato) e Juan Pablo Cuello (ancora ai box), offrono una prestazione totalmente diversa e migliore rispetto a quella di Merano, ma collezionano legni e sanzioni, piuttosto severe e affrettate, quest’ultime. Il tutto davanti a una bellissima cornice di pubblico, affettuoso e corretto. IL MATCH Si parte forte, gara maschia che non esce mai dai binari della sportività. .com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle sola contro pali e arbitri: Brixen vince 24-31 Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) I ragazzi di Guidotti lottano a viso aperto con i vice-campioni d’Italia, ma alcune decisioni arbitrali discutibili influenzano il match, 27 ottobre 2024 – Il, lamastica amaro. Per tanti motivi. L’ottavo turno della Serie Avede la formazione di Bressanone imporsi 24-31 al PalaSport di. Premiato il cinismo degli ospiti: solidi dietro, esperti e trascinati dallo strapotere fisico di De Oliveira, autore di 10 gol. I biancoblu, privi di Hammouda (squalificato) e Juan Pablo Cuello (ancora ai box), offrono una prestazione totalmente diversa e migliore rispetto a quella di Merano, ma collezionano legni e sanzioni, piuttosto severe e affrettate, quest’ultime. Il tutto davanti a una bellissima cornice di pubblico, affettuoso e corretto. IL MATCH Si parte forte, gara maschia che non esce mai dai binari della sportività.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Super Chiaravalle a Rubiera: la Publiesse centra il primo storico successo in Serie A Gold di Pallamano - RUBIERA La Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. I ragazzi di coach Andrea ... (msn.com)

Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle corsara, storico blitz a Rubiera - La prima volta non si scorda mai, storici primi due punti nella massima serie ottenuti in trasferta dai ragazzi di coach Andrea Guidotti ... (qdmnotizie.it)

Pallamano, Conversano e Cassano Magnago non sbagliano in Serie A Gold. Pari fra Macagi Cingoli e Sparer Eppan - L'8a giornata della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano, fatta eccezione per il posticipo del prossimo 12 novembre tra Junior Fasano e Raimond Sassari, è ... (oasport.it)

Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold - I raagzzi di coach Andrea Guidotti rimediano ad un avvio stentato con una grande rimonta che regala due punti pesantissimi in ottica salvezza. Strepitoso debutto per il brasiliano Rodrigo, arrivato in ... (anconatoday.it)