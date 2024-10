Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 con classifica

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 28al 3? Si segnala una forte concentrazione astrale in Scorpione. Per l'Ariete sarà unadi gran recupero, anche amoroso, la Bilancia fare delle scelte molto importanti e la Vergine rischierà di andare in escandescenze. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox delladal 28al 3leFox dal 28al 3: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: settore favorito da Venere. Potrai contare persino su Giove, che ti incammina verso un importante percorso. Potresti vivere delle speciali emozioni. Via libera alle tentazioni, specie se sei single o stai vivendo una fase pesante. Lavoro: tieni d'occhio le spese e cerca di recuperare risorse. Valuta con cura i nuovi progetti.