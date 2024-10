Dilei.it - Nina Zilli pronta a lasciare Ballando con le Stelle: “Si è rotta di nuovo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa deciderà di fare? Se lo stanno chiedendo con insistenza i fan dicon le. Le sue condizioni fisiche sono molto serie e ha saltato anche un appuntamento televisivo. Confermato come stia ancora molto male e, anzi, rispetto all’ultima puntata del programma di Milly Carlucci il suo stato si è anche aggravato.lasciacon leÈ ormai da settimane chesi è infortunata. Un problema molto grave, che però non le ha impedito di cimentarsi in svariate coreografie, molto appezzate da pubblico e giuria. Dal suo punto di vista, però, quest’esperienza non è minimamente paragonabile a quella che aveva immaginato. Non è riuscita neanche a completare una puntata come avrebbe desiderato. Considerando il grave dolore, ha di colpo annunciato di volersi ritirare.