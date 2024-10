Montespertoli: operaio ferito gravemente alla mano. Incastrata in un macchinario (Di domenica 27 ottobre 2024) Grave incidente sul lavoro a Montespertoli, in provincia di Firenze: ieri sera, intorno alle 19, un operaio di 50 anni di un'azienda si è ferito gravemente alla mano sinistra, finita sotto ai rulli di un macchinario L'articolo Montespertoli: operaio ferito gravemente alla mano. Incastrata in un macchinario proviene da Firenze Post. .com - Montespertoli: operaio ferito gravemente alla mano. Incastrata in un macchinario Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Grave incidente sul lavoro a, in provincia di Firenze: ieri sera, intorno alle 19, undi 50 anni di un'azienda si èsinistra, finita sotto ai rulli di unL'articoloin unproviene da Firenze Post.

