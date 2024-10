Secoloditalia.it - L’indiano Jashan Deep Badhan si scusa: “Ho ucciso Sara perché ero ubriaco, ma non volevo violentarla”

(Di domenica 27 ottobre 2024)il 19enne fermato per l’omicidio diCentelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo ”ancora non si capacita della motivazione” che l’ha spinto a compiere il gesto. ”Il pm gliel’ha chiesto più volte” ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. ”Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale – ha aggiunto – e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del ragazzo ”sono affranti e vicini alla famiglia di’‘.nega il movente sessualeha ammesso, durante l’interrogatorio di ieri “di aver bevuto e ha negato il movente sessuale”. Il raagazzo ha raccontato agli inquirenti di aver bevuto e di aver trovato la porta della casa della vittima aperta e di essere entrato.