L’Europa è il paradiso dei paradisi fiscali | cinque paesi tra i primi 10 al mondo per evadere Ecco quali sono

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il “dei“. Svizzera, Olanda, isola di Jersey, Irlanda e Lussemburgoinfatti tra idiecial“amici” di multinazionali, grandi imprese, ricchi professionisti, affaristi e malavitosi che voglionoil fisco. Lo riporta FiscoEquo in un articolo a firma di Luciano Cerasa. Idell’Unione europearesponsabili di un terzo del mancato gettito fiscale. La situazione, rispetto al 2021, è peggiorata “grazie”, si fa per dire, all’Irlanda che è entrata nella top ten dei. Lo Stato, già considerato un “” non ha infatti cambiato le proprie leggi anti-abuso fiscale, motivo per cui è rimasto indietro rispetto ad altri. In testa alla classifica mondiale restano le Isole vergini britanniche, seguite poi dalle Isole Cayman e da Bermuda al terzo posto.