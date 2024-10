Calciomercato.it - Lazio-Genoa, Gila: “Tavares vuole mangiarsi il mondo”. Poi la delusione per il Real Madrid

(Di domenica 27 ottobre 2024) Mariocolleziona una buonissima prestazione contro il, tenendo bene in difesa nonostante un’ammonizione Mariocosì come la difesa dellaha assaporato la gioia di non subire gol in una partita di campionato.(LaPresse) – calciomercato.itDopo la partita vinta 3-0 colil difensore spagnolo ha parlato in conferenza stampa: “Come sto? Sto piuttosto bene. Le partite sono difficili, fino a che non fai il secondo gol l’importanza di rimanere senza gol ti fa arrivare a un risultato che dopo è positivo come oggi. Non era facile, ilcomplica molto le partite e alla fine siamo arrivati a controllare la partita e segnare il 3-0 che è un buon risultato”. Come è cambiato il modo di difendere per voi? “Non credo che sia solo un aspetto della difesa ma è globale. Il mister sta facendo un lavoro molto buono, alla fine giochiamo tutti noi che siamo a disposizione.