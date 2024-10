Ilrestodelcarlino.it - L’alluvione di Irene Priolo: “Per la manutenzione dobbiamo fare tutti di più”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Presidente, lo ‘sfogo’ di Matteo Lepore è stato giusto o frutto di giorni intensi, dettati da una situazione critica? “La campagna della destra contro il sindaco di Bologna è indecente. I Comuni non possono essere messi sotto attacco, vale per Bologna come pergli altri, senza distinzione di colore politico. C’è un assetto territoriale da ripensare e adeguare per cui non bastano le sole regioni. E a fronte di tutto questo si fanno esposti contro il Comune o si chiedono le dimissioni del sindaco? Che coerenza c’è rispetto alla presidente Meloni, che dice di voler collaborare?”, presidente facente funzioni della Regione, torna nel merito delle parole del sindaco Lepore (“Siamo noi i primi a chiederci cosa abbia fatto chi doveva gestire questi torrenti”) dopoche inondato Bologna.