La Turchia di Erdogan colpisce i curdi senza badare alle obiezioni di Russia e Usa (Di domenica 27 ottobre 2024) Con gli attacchi contro il PKK in Iraq e in Siria, Erdogan si consolida all'interno. Anche sacrificando le relazioni internazionali. La Turchia di Erdogan colpisce i curdi senza badare alle obiezioni di Russia e Usa InsideOver. It.insideover.com - La Turchia di Erdogan colpisce i curdi senza badare alle obiezioni di Russia e Usa Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Con gli attacchi contro il PKK in Iraq e in Siria,si consolida all'interno. Anche sacrificando le relazioni internazionali. Ladidie Usa InsideOver.

