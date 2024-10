Superguidatv.it - La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata di stasera, 27 ottobre, su Canale 5: Gülcemal punisce Deva, Gülendam lascia Mert

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa accadrà nei tre episodisoap turca La), in onda– domenica 27– su5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella quindicesimache prenderà il via alle 21:31 e ci terrà compagnia fino alle 23:21 circa. Tutti pronti a scoprire cosa succederà negli episodi in onda? La, spoiler al 27La serie tv turca drammatica è pronta a regalarci nuovi emozionanti colpi di scena. Le vicende riprenderanno conche troverà un modo per punire. La sua azione sarà davvero terribile: i due saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto senza mai potersi guardare negli occhi! La punizione escogitata daavrà forti ripercussioni anche nei rapporti con sua sorella.