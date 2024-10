La romana Valentina Lupi vince il Premio Bianca d'Aponte 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) La romana Valentina Lupi vince il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20esima edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche il Premio della Critica “Fausto Mesolella”, storico direttore artistico del d’Aponte.Alla vincitrice Casertanews.it - La romana Valentina Lupi vince il Premio Bianca d'Aponte 2024 Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Laild’per cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20esima edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche ildella Critica “Fausto Mesolella”, storico direttore artistico del d’.Alla vincitrice

