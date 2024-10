Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Cruz e Alonso ingannano Manuel

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Lain onda nelle prossime settimane? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli l’atmosfera a palazzo si farà particolarmente tesa.inganneranno il figlio, e il marchesino non la prenderà affatto bene. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. AnticipazioniLapronto a chiudere i rapporti con Jimena Che il matrimonio trae Jimena non fosse mai stato idilliaco già lo sapevamo, ma nelle prossime puntate della soap spagnola la situazione si farà sempre più tesa. Gli screzi tra i due verranno ulteriormente alla luce nel momento in cui il marchesino ammetterà condi non avere alcuna intenzione di recarsi a trovare la donna, che nel frattempo si sarà trasferita a casa dei genitori nella residenza degli Infantes.