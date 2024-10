Inter-news.it - Inter-Juventus 4-4, il tabellino della partita della 9ª giornata di Serie A

(Di domenica 27 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-4: questo ilvalida per la nonadiA 2024-2025. BUTTATA VIA – L’gioca senza difesa e riesce nella non facile impresa di non vincere unadove segna quattro gol. La, dominata a metà ripresa, evita la sconfitta con due gol generosamente concessi da una retroguardia inesistente, che fa l’impossibile per farsi fregare e ci riesce. Con l’emblema del 4-3 subito, con un vantaggio di due reti, in contropiede uno contro tanti con Kenan Yildiz (doppietta da subentrato) che fa quello che vuole per metà campo. Non bastano la doppietta su rigore di Piotr Zielinski, il ritorno alle marcature di Henrikh Mkhitaryan e l’illusorio 4-2 di Denzel Dumfries, poi scherzato da Yildiz. Pareggio che fa felice solo una squadra: il Napoli, che guadagna punti su entrambe.