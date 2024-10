Ilrestodelcarlino.it - Il Baccanale celebra l’oro verde. Gherardi è ‘Ambasciatore dell’olio’. “Ha dato valore al territorio”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Imola, 27 ottobre 2024 – Oltre 30 relatori e più di 100 delegati da tutta Italia si sono dati appuntamento in questi giorni nella speciale tensostruttura allestita in piazza Matteotti. Nell’ambito delle iniziative del, Imola ospita infatti la 59esima assemblea nazionale delle Città dell’olio, associazione che quest’anno compie 30 anni. Assoluta protagonista è una delle eccellenze del made in Italy più apprezzate al mondo, al quale la rassegna enogastronomica e culturale della città è dedicata. Premiati i nuovi ambasciatori delle Città dell’olio: tra loro, Carlo, imprenditore e amministratore delegato di Crif.