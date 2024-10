Liberoquotidiano.it - **Furto banche dati: Tajani, 'inaccettabili i dossieraggi, è minaccia alla democrazia'**

(Di domenica 27 ottobre 2024) Santa Flavia (Palermo), 27 ott. (Adnkronos) - "E' una questione di sicurezza. Quando noi parliamo di un impegno forte che ci deve essere per la sicurezza non è solo quella per le strade ma la sicurezza dei nostririservati. Utilizzareche non dovrebbero essere diffusi diventa un reato. Poi vengono utilizzati per battaglie interne. Questa storia dei dossier è inaccettabile. Noi lo diciamo da tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioparlano dell'inchiesta sul furto delle. "Anche l'uso finalizzatopubblicazione delle intercettazioni è una vergogna - dice - Abbiamo limitato l'uso delle intercettazioni. Ma è tutto un modello che non funziona. Infilarsi nella vita privata della gente per poi utilizzare ia fini economici o politici è davvero una. Per questo va estirpato subito, questo male.