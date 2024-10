Furto banche dati: pm, 'agganci istituzionali e politici per scongiurare indagini' (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - L'indagine su Equalize, la società accusata dalla procura di Milano di dossieraggi illeciti, e i componenti dell'organizzazione "è estremamente allarmante e preoccupante", dato che le "azioni commesse mettono in pericolo interessi vitali delle Istituzioni e della collettività, interessi che vengono compromessi da soggetti spregiudicati, scaltri, determinati e privi di scrupoli, che si muovono nell'ombra e nell'oscurità, all'interno di una rete di relazioni e di rapporti criminosi molto vasta, fatta di ex appartenenti alle forze dell'ordine, operatori di polizia infedeli e corrotti, responsabili della sicurezza di grandi imprese, società d'investigazioni, liberi professionisti, imprenditori" si legge negli atti dell'inchiesta affidata al pm della Dda Francesco De Tommasi. Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: pm, 'agganci istituzionali e politici per scongiurare indagini' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - L'indagine su Equalize, la società accusata dalla procura di Milano di dossieraggi illeciti, e i componenti dell'organizzazione "è estremamente allarmante e preoccupante", dato che le "azioni commesse mettono in pericolo interessi vitali delle Istituzioni e della collettività, interessi che vengono compromessi da soggetti spregiudicati, scaltri, determinati e privi di scrupoli, che si muovono nell'ombra e nell'oscurità, all'interno di una rete di relazioni e di rapporti criminosi molto vasta, fatta di ex appartenenti alle forze dell'ordine, operatori di polizia infedeli e corrotti, responsabili della sicurezza di grandi imprese, società d'investigazioni, liberi professionisti, imprenditori" si legge negli atti dell'inchiesta affidata al pm della Dda Francesco De Tommasi.

