Lanazione.it - Fiorentina, Commisso sulle intemperanze dei tifosi: “Così si macchia l’immagine della città”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – “Mi auguro che fatti del genere non si verifichino più”.il presidenteRoccodopo quanto avvenuto in San Gallo, dove alcuniviola tra i tanti che avevano raggiunto la Svizzera hanno lanciato una serie di fumogeni in campo che hanno costretto ad alcuni stopsfida. L’arbitro ha dovuto più volte interrompere il match fino a chiedere ai giocatori di andare a calmare gli animi dei supporter. "Firenze è unameravigliosa – dice– Riconosciuta nel mondo per la sua arte e la sua bellezza. La passione unica dei fiorentini e deiviola è un valore straordinario apprezzato in tutto il mondo. Il calorenostra curva mi colpisce e mi riempie di emozione ogni volta che la squadra scende in campo, tutte le volte che vado a salutare i nostri