Fabio Biasini muore di tumore a 33 anni, dopo 14 mesi di lotta. Il giovane imprenditore era appena diventato papà (Di domenica 27 ottobre 2024) BREDA DI PIAVE (TREVISO) - muore di malattia a soli 33 anni, a poco più di un anno dalla diagnosi di tumore al cervello. Fabio Biasini, di Breda di Piave, si è arreso Ilgazzettino.it - Fabio Biasini muore di tumore a 33 anni, dopo 14 mesi di lotta. Il giovane imprenditore era appena diventato papà Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) BREDA DI PIAVE (TREVISO) -di malattia a soli 33, a poco più di un anno dalla diagnosi dial cervello., di Breda di Piave, si è arreso

Fabio Biasini muore di tumore a 33 anni dopo mesi di lotta contro la malattia e la depressione. Era appena diventato papà - Muore di malattia a soli 33 anni, a poco più di un anno dalla diagnosi di tumore al cervello. Fabio Biasini, di Breda di Piave, si è arreso venerdì scorso (25 ottobre). (leggo.it)

Imprenditore trevigiano muore di tumore a soli 33 anni - Biasini, imprenditore e rappresentante della Confapi, era da poco padre. Il racconto sui social della sua battaglia ... (tribunatreviso.gelocal.it)

