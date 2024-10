Calabria, Occhiuto lancia la campagna elettorale: "Ho deciso di ricandidarmi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Il governatore della Calabria annuncia la volontà di voler correre per un secondo mandato: "Vi mostrerò la differenza tra com'era la Calabria prima che noi governassimo e com'è adesso" Ilgiornale.it - Calabria, Occhiuto lancia la campagna elettorale: "Ho deciso di ricandidarmi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il governatore dellaannuncia la volontà di voler correre per un secondo mandato: "Vi mostrerò la differenza tra com'era laprima che noi governassimo e com'è adesso"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il caso del direttore sanitario provinciale di Reggio Calabria - dimissioni dopo interrogazione sui “requisiti”. Silenzio da Occhiuto - Ormai in Calabria si può fare anche il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio senza averne i requisiti. È quanto avrebbe fatto Anna Maria Pasqualina Renda che, per oltre un anno, ha ricoperto uno degli incarichi più ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roberto Occhiuto presenta il Piano per l’occupazione : 183 milioni di euro per la Calabria - Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente svelato un ambizioso Piano per le Politiche attive del lavoro, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l’assessore alle ... (Gaeta.it)

Calabria, Occhiuto lancia la campagna elettorale: "Ho deciso di ricandidarmi" - Il governatore della Calabria annuncia la volontà di voler correre per un secondo mandato: "Vi mostrerò la differenza tra com'era la Calabria prima che noi governassimo e com'è adesso" ... (msn.com)

Occhiuto annuncia: “ho deciso di ricandidarmi a Governatore della Calabria”, con una campagna particolare… - L'annuncio di Occhiuto dal Teatro Cilea di Reggio Calabria: il Governatore si ricandiderà a Presidente di Regione ... (strettoweb.com)

Regione, l’annuncio di Occhiuto: «Ho deciso di ricandidarmi» - Il governatore: «In campagna elettorale vi mostrerò la differenza tra com'era la Calabria prima che noi governassimo e com'è adesso» ... (corrieredellacalabria.it)

Sanità, Occhiuto rivendica: "Domani altri 18 medici cubani a Lamezia" - Operazione rivendicata dal governatore, Roberto Occhiuto, che lancia l'allarme sui possibili esiti del referendum per l'autonomia differenziata al Sud. E annuncia: il prossimo capodanno Rai sarà a ... (rainews.it)