Bollette dell'acqua, sindaco su tutte le furie: "No all'aumento" (Di domenica 27 ottobre 2024) Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, esprime la propria ferma opposizione al nuovo aumento tariffario proposto da Acea, definendo “inaccettabile l’idea di accettare un incremento del 6% su una gestione ritenuta già insoddisfacente”.“Sono indignato e arrabbiato - prosegue - non possiamo e non Frosinonetoday.it - Bollette dell'acqua, sindaco su tutte le furie: "No all'aumento" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildi Fumone, Matteo Campoli, esprime la propria ferma opposizione al nuovotariffario proposto da Acea, definendo “inaccettabile l’idea di accettare un incremento del 6% su una gestione ritenuta già insoddisfacente”.“Sono indignato e arrabbiato - prosegue - non possiamo e non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finti tecnici o poliziotti in agguato: allarme truffatori a domicilio. Ecco come agiscono - Da Cantello a Cocquio Trevisago, fino a Induno Olona: si moltiplicano le segnalazioni delle vittime. Nel mirino soprattutto i nonni. I Comuni corrono ai ripari, inviando ai cittadini avvisi e vademecu ... (ilgiorno.it)

Concessione stadio Partenio e buco Acs, si torna in Commissione Trasparenza - Concessione dello Stadio Partenio e bollette dell'acqua a carico del Comune: il presidente della Commissione Trasparenza Ettore Iacovacci (Pd) ha di nuovo convocato per martedì prossimo l'assessore Ed ... (corriereirpinia.it)

Caro bollette, Tarzo e Revine Lago si alleano per creare la prima comunità energetica della Vallata - TARZO / REVINE LAGO (TREVISO) - I Comuni di Tarzo e di Revine Lago danno vita alla prima comunità energetica (cer) della Vallata. Il progetto avviato nei mesi scorsi ... (ilgazzettino.it)

Nuovo bonus acqua e gas: stavolta è una tantum e le domande scadono il 28 novembre - In arrivo il bando per il contributo per le utenze domestiche di acqua e gas. Potrà essere richiesto dai cittadini fino al prossimo 28 novembre. Solamente qualche ora fa, ... (trading.it)