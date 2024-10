Inter-news.it - Bergomi: Inter esce male dalla sfida con la Juventus!»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Giuseppesi è pronunciato nel post-partita di. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. LE PAROLE – Giuseppeha così parlato a Sky Sport al termine di: «Sono venuti fuori i difetti di inizio stagione per l’. Il gol del 4-3 dellanasce da una pressione sbagliata. Ci sono stati tanti errori da una parte e dall’altra. Soprattutto, sul 4-2 non si possono prendere contropiedi in casa».sulle difficoltà dell’comprovatepartita con laDA MIGLIORARE – Cosìsu un aspetto sul quale l’deve lavorare per tornare quella dello sforso anno: «Dopo il 4-2 i nerazzurri si sono liberati. Erano in fiducia, abbiamo visto l’dell’anno scorso. Però quest’anno vi sono delle disattenzioni che l’anno scorso non c’erano.