Benji & Fede tornano in scena con Rewind | il nuovo album che celebra la loro amicizia ritrovata

Il panorama musicale italiano vive un momento di grande attesa con il ritorno del duo pop Benji & Fede, che oggi, venerdì 25 ottobre 2024, lanciano il loro nuovo album "Rewind". Questa attesissima release non è solo il simbolo di una reunion artistica, ma un segno tangibile di un percorso di rinnovamento sia musicale che personale. Dopo un periodo di progetti individuali e di distanza, i due artisti hanno deciso di ricucire il loro legame e di tornare a emozionare il pubblico con la loro musica, che racconta un'amicizia evolutasi nel tempo. Benji & Fede: il significato di "Rewind" L'album "Rewind" rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma un approfondimento del legame tra Benji e Fede.

