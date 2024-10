Basket femminile, in Serie A1 Schio vince il big match a Campobasso. Successi per Faenza, Battipaglia e Venezia (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionato femminile di Basket e dopo il successo di Tortona contro Sassari nell’anticipo di ieri, oggi erano quattro i match in programma. E il più atteso, ovviamente, era quello andato in scena al Palaselvapiana, dove si affrontavano Campobasso e Schio, le due formazioni a punteggio pieno sin qui. Ecco come è andata. Campobasso – Schio 59-71 match che prende velocemente la strada di Schio quello del Palaselvapiana, con le venete che nel primo quarto dominano con gli 8 punti di André e vanno al primo stop già avanti 11-25. Maggior equilibrio nel secondo quarto, dove Schio non allunga, ma gestisce il vantaggio andando al riposo avanti 27-41. Non può ricucire il gap Campobasso e nella ripresa le venete si limitano a gestire il buon vantaggio cumulato e si impongono alla fine per 59-71. Oasport.it - Basket femminile, in Serie A1 Schio vince il big match a Campobasso. Successi per Faenza, Battipaglia e Venezia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionatodie dopo il successo di Tortona contro Sassari nell’anticipo di ieri, oggi erano quattro iin programma. E il più atteso, ovviamente, era quello andato in scena al Palaselvapiana, dove si affrontavano, le due formazioni a punteggio pieno sin qui. Ecco come è andata.59-71che prende velocemente la strada diquello del Palaselvapiana, con le venete che nel primo quarto dominano con gli 8 punti di André e vanno al primo stop già avanti 11-25. Maggior equilibrio nel secondo quarto, dovenon allunga, ma gestisce il vantaggio andando al riposo avanti 27-41. Non può ricucire il gape nella ripresa le venete si limitano a gestire il buon vantaggio cumulato e si impongono alla fine per 59-71.

