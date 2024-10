Bagnaia trionfa nel Gp Thailandia di MotoGP dopo un lungo duello con Marquez, che poi cade: Martin 2° (Di domenica 27 ottobre 2024) Pecco Bagnaia vince il Gp Thailandia di MotoGP. Sul circuito di Buriram il pilota della Ducati è stato protagonista di una gara a dir poco incredibile caratterizzata dal duello con Marc Marquez poi caduto. Martin chiude secondo e Miller terzo. Fanpage.it - Bagnaia trionfa nel Gp Thailandia di MotoGP dopo un lungo duello con Marquez, che poi cade: Martin 2° Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Peccovince il Gpdi. Sul circuito di Buriram il pilota della Ducati è stato protagonista di una gara a dir poco incredibile caratterizzata dalcon Marcpoi caduto.chiude secondo e Miller terzo.

