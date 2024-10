Ilgiorno.it - A Legnano un gioiello da salvare: tempo di restauro per l’organo del 1542

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Milano) –della Basilica di San Magno ha lasciato la sua “casa” per sottoporsi a un importante lifting. Era stato monsignor Angelo Cairati ad annunciare domenica scorsa l’imminente spostamento dele infatti, mercoledì, sono stati gli esperti della “Mascioni” di Azzio, in provincia di Varese, a presentarsi in piazza san Magno per smontaree trasferirlo nella loro sede per i lavori., originario del, era stato realizzato dalla famiglia Antegnati, famosi creatori d’organo di origine cremonese. È stato più volte modificato con interventi dei Carrera nell’800 e di Giorgio Moroni nel ‘900.occupa lo spazio sopra l’ingresso principale ed è sorretto da una cantoria di noce dipinto a tempera, color avorio, che riprende le decorazioni della cupola e dell’atrio della chiesa, opera di Gersam Turri.